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На Кубани будут судить налетчиков
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На Кубани будут судить налетчиков 

АиФ — Юг 7 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
В Щербиновском районе трое жителей Ростовской области предстанут перед судом за разбойные нападения, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По версии следствия, с февраля по июнь 2017 года по ночам нападали на пенсионеров. Нападения проходили на территории Щербиновского и Крымского районах, а также в Багаевском, Матвеево-Курганском и Семикаракорском районах Ростовской области.
Мужчины узнавали о пожилых людях, одиноких людях, после чего врывались в их дома, нападали и грабили. В результате пострадало 7 пенсионеров. У семи человек украли свыше 620 тысяч рублей. Обвиняемые заключены под стражу.
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