На Кубани будут судить налетчиков

По версии следствия, с февраля по июнь 2017 года по ночам нападали на пенсионеров. Нападения проходили на территории Щербиновского и Крымского районах, а также в Багаевском, Матвеево-Курганском и Семикаракорском районах Ростовской области.

Мужчины узнавали о пожилых людях, одиноких людях, после чего врывались в их дома, нападали и грабили. В результате пострадало 7 пенсионеров. У семи человек украли свыше 620 тысяч рублей. Обвиняемые заключены под стражу.