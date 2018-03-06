Обвиняемый в кибермошенничестве россиянин признает вину в американском суде 

Гражданин России Юрий Мартышев, которого в США обвиняют в кибермошенничестве, намерен частично признать свою вину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подсудимого.
Слушания о признании вины пройдут 12 марта в федеральном суде в Александрии в Виргинии.
Мы не говорим о полном признании вины, а о частичном
— адвокат Мартышева.
Других подробностей защитник не сообщил.
США обвиняют россиянина сразу по четырем пунктам. Речь идет о тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам.
В июле 2017 года Мартышев был выдан в Штаты властями Латвии. Из обвинительного заключения следует, что Юрий Мартышев, а также проходящий по одному с ним делу житель Латвии Руслан Бондарь «преднамеренно сговаривались друг с другом и с другими сообщниками с целью получения незаконного доступа и получения информации с любого защищенного компьютера для обеспечения коммерческих выгод».