Обвиняемый в кибермошенничестве россиянин признает вину в американском суде

Гражданин России Юрий Мартышев , которого в США обвиняют в кибермошенничестве, намерен частично признать свою вину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подсудимого.

Слушания о признании вины пройдут 12 марта в федеральном суде в Александрии в Виргинии.

Мы не говорим о полном признании вины, а о частичном

— адвокат Мартышева.

Других подробностей защитник не сообщил.

США обвиняют россиянина сразу по четырем пунктам. Речь идет о тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам.