Дело подозреваемого в шпионаже в пользу России латвийца передали в прокуратуру

РИГА , 5 марта. / ТАСС /. Полиция безопасности (ПБ) Латвии передала в прокуратуру дело гражданина республики, который подозревается в шпионаже в пользу России . Как сообщило ПБ в понедельник на своем сайте, ведомство просит начать в отношении подозреваемого уголовное преследование по статьям за шпионаж и незаконное хранение оружия.

"Учитывая доказательства, которые были получены в ходе досудебного расследования, принято решение инициировать возбуждение уголовного преследования в отношении гражданина Латвии и передать материалы уголовного процесса в прокуратуру", — указывается в заявлении.

ПБ ранее заявила о задержании 19 декабря гражданина Латвии по подозрению в шпионаже в пользу России. Были проведены обыски на нескольких объектах. Задержанный подозревается в сборе информации о военных объектах Национальных вооруженных сил страны и ситуации в латвийско-российской приграничной зоне.