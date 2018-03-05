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Дело подозреваемого в шпионаже в пользу России латвийца передали в прокуратуру
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Умер Александр Павловский

Дело подозреваемого в шпионаже в пользу России латвийца передали в прокуратуру 

ТАСС 5 марта 2018
РИГА, 5 марта. /ТАСС/. Полиция безопасности (ПБ) Латвии передала в прокуратуру дело гражданина республики, который подозревается в шпионаже в пользу России. Как сообщило ПБ в понедельник на своем сайте, ведомство просит начать в отношении подозреваемого уголовное преследование по статьям за шпионаж и незаконное хранение оружия.
"Учитывая доказательства, которые были получены в ходе досудебного расследования, принято решение инициировать возбуждение уголовного преследования в отношении гражданина Латвии и передать материалы уголовного процесса в прокуратуру", — указывается в заявлении.
ПБ ранее заявила о задержании 19 декабря гражданина Латвии по подозрению в шпионаже в пользу России. Были проведены обыски на нескольких объектах. Задержанный подозревается в сборе информации о военных объектах Национальных вооруженных сил страны и ситуации в латвийско-российской приграничной зоне.
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