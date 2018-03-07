В Москве угнали экскаватор

Сотрудники столичной полиции разыскивают преступников, угнавших в Москве экскаватор-погрузчик стоимостью около 5,6 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по городу.
"Накануне в отдел полиции от юриста одной из коммерческих организаций поступило сообщение, что в период с 5 по 6 марта от дома 28 по улице 9 Мая неизвестный совершил кражу принадлежащего этой организации экскаватора-погрузчика JCB 3CX, материальный ущерб составил около 5,6 млн рублей", — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ.