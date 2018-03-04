Гражданка Молдовы задержана на армяно-грузинской границе

КИШИНЕВ , 4 мар — Sputnik . На армяно-грузинской границе задержана гражданка Молдовы , разыскиваемая на родине по делу о торговле людьми, сообщает пресс-служба полиции Армении . Женщина была доставлена в отделение полиции из отдела пограничного контроля на армяно-грузинской границе «Баграташен».

"Гражданка Молдавии Зоя П. 1960 года рождения разыскивается правоохранительными органами молдавского города Дондюшаны по обвинению в торговле людьми", — сообщает Sputnik Армения со ссылкой на информацию, размещенную на сайте ведомства.

Иные подробности не сообщаются.