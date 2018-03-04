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Гражданка Молдовы задержана на армяно-грузинской границе
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Гражданка Молдовы задержана на армяно-грузинской границе 

Sputnik Молдова 4 марта 2018
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. На армяно-грузинской границе задержана гражданка Молдовы, разыскиваемая на родине по делу о торговле людьми, сообщает пресс-служба полиции Армении. Женщина была доставлена в отделение полиции из отдела пограничного контроля на армяно-грузинской границе «Баграташен».
"Гражданка Молдавии Зоя П. 1960 года рождения разыскивается правоохранительными органами молдавского города Дондюшаны по обвинению в торговле людьми", — сообщает Sputnik Армения со ссылкой на информацию, размещенную на сайте ведомства.
Иные подробности не сообщаются.
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