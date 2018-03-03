В Грузии вооруженный мужчина напал на прихожанина церкви

В грузинском городе Мцхета, на территории кафедрального собора Светицховели, по окончании вечерней службы один из прихожан напал на молодого мужчину, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Ранения были нанесены холодным оружием в спину и в шею. Пострадавший доставлен в одну из клиник Тбилиси , а злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

МВД возбуждено уголовное дело по статье 117 УК Грузии «Нанесение тяжелых телесных ранений с применением оружия». Срок наказания составляет от 4 до 7 лет тюрьмы.

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