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В Домодедово девушку попытались продать в секс-рабство
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Девушку попытались продать в секс-рабство в аэропорту Домодедово 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В столичном аэропорту Домодедово две женщины пытались продать в рабство девушку 1999 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Сделку на 1,5 миллиона рублей предотвратили сотрудники СКР. Злоумышленницы, имена которых не сообщаются, пытались продать девушку за границу с целью сексуальной эксплуатации третьими лицами. После получения денег обеих подозреваемых задержали, им предъявлено обвинение в торговле людьми. Следствие ходатайствует об аресте.
К несостоявшейся транзакции женщины готовились заранее: они нашли покупателя через интернет.
Согласно Уголовному кодексу России, купля-продажа человека, иные сделки в его отношении, совершенные в целях его эксплуатации, вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы сроком на шесть лет.
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