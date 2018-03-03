В Москве девушку пытались продать в рабство за границу 

Сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить продажу девушки 1999 года рождения в сексуальное рабство за границу, сообщает Следственный комитет России.
Две женщины пытались осуществить преступную сделку первого марта на территории аэропорта Домодедово. За девушку, о продаже которой «с целью сексуальной эксплуатации за пределами Российской Федерации» они заранее договорились через соцсети, они получили 1,5 миллиона рублей и тут же были задержаны в рамках оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России.
Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.