Фигурант «кокаинового дела» арестован в Германии

«Арестован и будет находиться под стражей до решения об экстрадиции», — сказал представитель дипмиссии.

Следствие считает Ковальчука организатором поставок кокаина. После того, как он уволился из российского дипломатического представительства в Берлине, он остался жить в Германии. Там он занимался поставками элитных сигар, кофе и алкоголя через дипломатическую почту, чтобы не платить таможенные сборы.

Виктором Коронелли. Аргентинская газета Clarin в феврале опубликовала переговоры других фигурантов дела, где Ковальчука называли «мистером К.». Издание утверждало, что у него был конфликт с российским послом в Аргентине

Расследование началось после того, как в декабре 2016 года Коронелли сообщил Министерству безопасности, что в школе при посольстве обнаружены 12 подозрительных чемоданов. В них силовики обнаружили 389 килограммов кокаина. Отмечалось, что для контролируемой поставки наркотик заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека.

Указывалось, что наркотик в Россию мог быть доставлен бортами специального летного отряда «Россия». В Управлении делами президента эту информацию опровергали.