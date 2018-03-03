Ещё
Фигурант «кокаинового дела» арестован
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фигурант «кокаинового дела» арестован в Германии 

Lenta.ru 3 марта 2018
Фото: Argentine Security Minister via AP
Россиянин Андрей Ковальчук, являющийся фигурантом «кокаинового дела», арестован. Эту информацию подтвердил пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин, передает РИА Новости.
«Арестован и будет находиться под стражей до решения об экстрадиции», — сказал представитель дипмиссии.
Следствие считает Ковальчука организатором поставок кокаина. После того, как он уволился из российского дипломатического представительства в Берлине, он остался жить в Германии. Там он занимался поставками элитных сигар, кофе и алкоголя через дипломатическую почту, чтобы не платить таможенные сборы.
Аргентинская газета Clarin в феврале опубликовала переговоры других фигурантов дела, где Ковальчука называли «мистером К.». Издание утверждало, что у него был конфликт с российским послом в Аргентине Виктором Коронелли.
Расследование началось после того, как в декабре 2016 года Коронелли сообщил Министерству безопасности, что в школе при посольстве обнаружены 12 подозрительных чемоданов. В них силовики обнаружили 389 килограммов кокаина. Отмечалось, что для контролируемой поставки наркотик заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека.
Указывалось, что наркотик в Россию мог быть доставлен бортами специального летного отряда «Россия». В Управлении делами президента эту информацию опровергали.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России234
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям179
Атомные подлодки РФ дошли до США148
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео431
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле313
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение