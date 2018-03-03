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МВД Грузии провело операцию по изъятию нелегального оружия и наркотиков
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МВД Грузии провело операцию по изъятию нелегального оружия и наркотиков 

ИА Синьхуа 3 марта 2018
Тбилиси, 2 марта /Синьхуа/ — По результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий полицейскими было изъято огнестрельное оружие, а также 320 боевых патронов. Об этом заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе сегодня на брифинге.
По его словам, в ряде районов Восточной и Западной Грузии было зафиксировано несколько фактов добровольной сдачи оружия и боеприпасов. Согласно грузинскому законодательству, добровольно сдавшие оружие освобождаются от уголовной ответственности.
М. Челидзе также сообщил, что в общей сложности сотрудникам МВД за минувшую неделю также удалось изъять около 1,5 килограмма разных наркотиков. —0—
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