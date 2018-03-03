В Лондоне школьный учитель вербовал детей в «отряды смерти» для совершения терактов

Великобритании суд признал виновным 25-летнего школьного учителя Умара Ахмеда Хейка в том, что он намеревался вовлечь детей в совершение терактов в стране, сообщает BBC. Отмечается, что Хейк является сторонником террористической организации «Исламское государство» *, он намеренно демонстрировал детям видео экстремистского характера, а также планировал отправить «отряд смерти» для нападения на Биг-Бен и аэропорт Хитроу. Ранее сообщалось, что власти Великобритании готовы поручить частным фирмам отслеживать деятельность опасных преступников после освобождения из тюрьмы. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.