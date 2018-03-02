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В Ульяновске ФСБ задержала криминального авторитета Ладо — лидера ОПГ
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В Ульяновске ФСБ задержала криминального авторитета Ладо — лидера ОПГ 

АиФ — Ульяновск 2 марта 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
37-летний гражданин Грузии В. А. Сачинава, на родине убивший человека, скрывавшийся под чужим именем в России 16 лет, возглавлявший в нашем регионе ОПГ «Советские», задержан силами УФСБ России по Ульяновской области вместе с полицией.
С 2002 года Сачинава находился в межгосударственном розыске за совершение в своей стране умышленного убийства. В 2003 году Сичинава незаконно проник на территорию Российской Федерации и скрывался в разных регионах страны под вымышленными именами. В последнее время он был известен как Ладо — криминальный авторитет и лидер группировки «Советские».
— Информация о нахождении Сичинавы в межгосударственном розыске была получена в результате оперативно-розыскных мероприятий и подтверждена через возможности Национального центрального бюро Интерпола. В ходе проведённого обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты документы, подтверждающие его личность. Также установлено, что задержанный является одним из лидеров организованной преступной группировки, действующей на территории Ульяновской области, — сообщают в региональном управлении ФСБ.
По решению Засвияжского районного суда Ульяновска Сичинава заключён под стражу, решается вопрос о его экстрадиции.
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