В Ульяновске ФСБ задержала криминального авторитета Ладо — лидера ОПГ

С 2002 года Сачинава находился в межгосударственном розыске за совершение в своей стране умышленного убийства. В 2003 году Сичинава незаконно проник на территорию Российской Федерации и скрывался в разных регионах страны под вымышленными именами. В последнее время он был известен как Ладо — криминальный авторитет и лидер группировки «Советские».

— Информация о нахождении Сичинавы в межгосударственном розыске была получена в результате оперативно-розыскных мероприятий и подтверждена через возможности Национального центрального бюро Интерпола . В ходе проведённого обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты документы, подтверждающие его личность. Также установлено, что задержанный является одним из лидеров организованной преступной группировки, действующей на территории Ульяновской области, — сообщают в региональном управлении ФСБ.