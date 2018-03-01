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Суд оставил без изменения приговор Алисовой
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Убийца «пьяного мальчика» останется в колонии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: «Газета.Ru»
Суд утвердил приговор Ольге Алисовой, ранее признанной виновной в смерти «пьяного мальчика», сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение сегодня принял Московский областной суд, отклонив апелляцию адвоката Алисовой.
Ранее Железнодорожный городской суд приговорил ее к трем годам заключения в колонии-поселения. Как сообщали СМИ, Алисова обратилась в Мосгорсуд с просьбой отменить «незаконный, необоснованный и несправедливый» приговор. В середине февраля юрист Алисовой пообещала «дойти до Европейского суда» в попытках отменить обвинительное заключение своей клиентке.
Резонансное ДТП произошло в апреле 2017 года в подмосковной Балашихе. Ольга Алисова, управляя автомобилем Hyundai Solaris, во дворе жилого дома сбила шестилетнего ребенка. Широкая дискуссия возникла после обнаружения судмедэкспертами в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза опровергла его наличие. Алисова была приговорена к трем годам колонии поселения.
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