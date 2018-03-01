Суд оставил без изменения приговор Алисовой

Убийца «пьяного мальчика» останется в колонии

Соответствующее решение сегодня принял Московский областной суд, отклонив апелляцию адвоката Алисовой.

Ранее Железнодорожный городской суд приговорил ее к трем годам заключения в колонии-поселения. Как сообщали СМИ, Алисова обратилась в Мосгорсуд с просьбой отменить «незаконный, необоснованный и несправедливый» приговор. В середине февраля юрист Алисовой пообещала «дойти до Европейского суда» в попытках отменить обвинительное заключение своей клиентке.

Резонансное ДТП произошло в апреле 2017 года в подмосковной Балашихе. Ольга Алисова, управляя автомобилем Hyundai Solaris, во дворе жилого дома сбила шестилетнего ребенка. Широкая дискуссия возникла после обнаружения судмедэкспертами в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза опровергла его наличие. Алисова была приговорена к трем годам колонии поселения.