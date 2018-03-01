В Ульяновске спустя 16 лет розыска поймали международного преступника 

Правоохранительные органы Ульяновской области смогли поймать преступника, который 16 лет назад был объявлен в международный розыск.
36-летний
гражданин Грузии в 2002 году, находясь в родной стране, умышленно убил человека. Чтобы избежать наказания, год спустя преступник незаконно проник на территорию России, постоянно перемещаясь внутри государства под вымышленными именами. Злоумышленника объявили в международный розыск, который, тем не менее, не давал результатов в течение долгих 16 лет.
Найти преступника удалось с помощью Национального центрального бюро Интерпола. Правоохранительные органы провели обыск в доме подозреваемого и нашли документы, которые подтвердили его личность.
Также выяснилось, что задержанный является главой организованной преступной группировки, которая долго держала в страхе жителей Ульяновской области.
В настоящий момент Засвияжский районный суд города Ульяновска заключил преступника под стражу. Делом грузина занялась Генпрокуратура России. Она и решит вопрос о передаче обвиненного Грузии.
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Курской области. Здесь местный житель попытался зарезать чернокожего студента.
21-летний
юноша из Нигерии сейчас находится в больнице, его состояние оценивается как среднее, медики провели ему операцию.