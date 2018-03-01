В США россиянку обвинили в покушении на убийство

В Нью-Йорке россиянку обвинили в покушении на убийство

Прокуратура Куинса (район Нью-Йорка) предъявила обвинения в покушении на убийство россиянке Виктории Насыровой , которую подозревают и в других преступлениях в США и РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду.

Как следует из документа, Насырова в августе 2016 года пыталась отравить похожую на нее внешне жительницу Куинса, а потом похитила у нее документы и иную собственность. Пострадавшая от ее действий женщина выжила и дала показания против Насыровой. Россиянка была задержана в марте 2017 года по подозрению в других преступлениях, в настоящее время она находится в тюрьме в Нью-Йорке.