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В США россиянку обвинили в покушении на убийство
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В Нью-Йорке россиянку обвинили в покушении на убийство 

ТАСС 6 часов назад
Фото: EPA
Прокуратура Куинса (район Нью-Йорка) предъявила обвинения в покушении на убийство россиянке Виктории Насыровой, которую подозревают и в других преступлениях в США и РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду.
Как следует из документа, Насырова в августе 2016 года пыталась отравить похожую на нее внешне жительницу Куинса, а потом похитила у нее документы и иную собственность. Пострадавшая от ее действий женщина выжила и дала показания против Насыровой. Россиянка была задержана в марте 2017 года по подозрению в других преступлениях, в настоящее время она находится в тюрьме в Нью-Йорке.
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