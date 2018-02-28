Оружие казанского стрелка оказалось законным

«По нему проверили информацию. Он состоял на учете, как владелец гражданского оружия. Все оружие было оформлено и хранилось должным образом, на законных основаниях», — передает РИА «Новости» слова источника, не уточнившего количество хранившегося у мужчины оружия. Устроивший стрельбу в казанской многоэтажке местный житель имел разрешение на оружие, сообщил источник в правоохранительных органах Татарстана.

Напомним, во вторник стало известно, что «муж-алкоголик Саша Петров зачем-то приехал к своей бывшей жене в гости», но когда та не пустила мужчину, открыл стрельбу. Мужчина продолжил стрелять и после прибытия на место правоохранителей.

В результате пострадали три человека, раненный в перестрелке сотрудник Росгвардии скончался в больнице. В пресс-службе управления ведомства по Татарстану сообщили, что у погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей.

В результате штурма стрелок был ликвидирован.