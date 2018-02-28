Чиновника Минобороны подозревают во взятке

Сотрудника Минобороны РФ задержали с поличным в столице при получении крупной взятки, сообщает Интерфакс.
"Задержанные − начальник ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" Минобороны России Андрей Нежигай и посредник, участвовавший в передаче взятки", − уточнил источник агентства. Он также добавил, что задержание произвели в прошлый вторник сотрудники ФСБ и Следственного комитета России.
По данным агентства, чиновника военного ведомства подозревают в попытке реализовать имущество Минобороны коммерческой организации на льготных условиях за вознаграждение в размере пяти миллионов рублей. В правоохранительных органах эту информацию пока официально не подтвердили.