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Фигурант «кокаинового дела» никогда не работал в посольстве России в ФРГ
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Фигурант «кокаинового дела» никогда не работал в посольстве России в ФРГ 

РИА Новости 27 февраля 2018
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Подозреваемый в организации контрабанды наркотиков из Аргентины Андрей Ковальчук никогда не работал в посольстве РФ в Берлине, сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Денис Микерин.
Ранее о том, что Ковальчук — бывший сотрудник российского посольства, сообщил ряд СМИ.
"Можем со всей ответственностью утверждать, что, по нашим данным, А. Ковальчук в посольстве России в ФРГ никогда не работал", — написал Микерин на своей странице в Facebook.
Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
Организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщил в понедельник Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ. Тверской суд Москвы заочно арестовал Андрея Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины. По данным издания La Nacion, фигурант, которого издание называет «мистер К.», проживает в Берлине, он родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos.
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