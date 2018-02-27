Ещё
Гибель петербуржца в отделе полиции попала на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гибель жителя Петербурга в отделе полиции попала на видео 

Ридус 21 час назад
Смерть жителя Санкт-Петербурга Рустама Клычева в отделе полиции попала на камеру видеонаблюдения. По словам полицейских, запись подтверждает версию о самоубийстве мужчины.
Следователи детально восстановили обстоятельства задержания Клычева. Его привезли в участок с проспекта Солидарности примерно в 6:30 вечера 21 февраля. За полчаса оформили документы и затем проводили в камеру. В ней находился другой задержанный за распитие алкогольных напитков.
Полицейские проведали задержанного лишь через два часа, в начале десятого вечера. Клычев был мертв, его сосед спал и, когда его разбудили, ничего не смог объяснить.
В камере было установлено устройство видеофиксации. Видеозапись передали следователям. По их словам, видео подтверждает предварительную версию о самоубийстве.
Возбуждено уголовное дело о халатности.
В материалах дела также есть показания свидетелей о том, что Клычев в последнее время находился в подавленном состоянии. Недавно он потерял работу, начались проблемы с кредитами. Мужчина стал выпивать, пишет «Фонтанка».
У погибшего остались двое детей, в том числе десятимесячная дочь.
История Рустама Клычева получила резонанс после того, как он провел прямую трансляцию «ВКонтакте» и сообщил о том, что его били полицейские. Сидя в полицейской машине, мужчина показывал раненую ногу и утверждал, что не знает, за что его задержали.
Перед смертью Клычев отправил жене СМС: «Ты не представляешь, что они со мной тут делают».
Ридус: последние новости
В Буэнос-Айресе поймали гражданина России с 4 килограммами кокаина Нападение на врачей реанимации под Липецком попало на видео Алкоголик с ружьем устроил стрельбу в Казани, убив росгвардейца
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак облила водой обматерившего ее Жириновского171
Пышная красотка взбаламутила соцсети88
Решена дальнейшая судьба Рыбки246
СМИ рассказали о судьбе Медведева1120
Рост окончен: США уронили рубль47
Видео
01:04
Раскрыт мотив казанского стрелка
Происшествия Криминал
00:25
Собчак облила водой обматерившего ее Жириновского
Политика
00:54
Лавров: Москва будет оказывать содействие сирийской армии
Политика Ближний Восток
04:57
Поклонская попросила проверить журналиста Мацейчука
Политика
Слон напал на мужчину в Индии
Происшествия
01:59
Изнасилованная Розовским звезда: Он оказался похотливым уродом
Шоу-бизнес
00:54
Лавров заявил об угрозе биологического оружия
Политика
05:23
Путин отчитал МВД
Политика
00:25
В Московском зоопарке родился детеныш макаки
Новости Москвы
03:42
Звезда «Формулы любви»: новорождённая дочь продышала всего 2 часа
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение