Гибель петербуржца в отделе полиции попала на видео

Гибель жителя Петербурга в отделе полиции попала на видео

Смерть жителя Санкт-Петербурга Рустама Клычева в отделе полиции попала на камеру видеонаблюдения. По словам полицейских, запись подтверждает версию о самоубийстве мужчины.

Следователи детально восстановили обстоятельства задержания Клычева. Его привезли в участок с проспекта Солидарности примерно в 6:30 вечера 21 февраля. За полчаса оформили документы и затем проводили в камеру. В ней находился другой задержанный за распитие алкогольных напитков.

Полицейские проведали задержанного лишь через два часа, в начале десятого вечера. Клычев был мертв, его сосед спал и, когда его разбудили, ничего не смог объяснить.

В камере было установлено устройство видеофиксации. Видеозапись передали следователям. По их словам, видео подтверждает предварительную версию о самоубийстве.

Возбуждено уголовное дело о халатности.

В материалах дела также есть показания свидетелей о том, что Клычев в последнее время находился в подавленном состоянии. Недавно он потерял работу, начались проблемы с кредитами. Мужчина стал выпивать, пишет «Фонтанка»

У погибшего остались двое детей, в том числе десятимесячная дочь.

История Рустама Клычева получила резонанс после того, как он провел прямую трансляцию «ВКонтакте» и сообщил о том, что его били полицейские. Сидя в полицейской машине, мужчина показывал раненую ногу и утверждал, что не знает, за что его задержали.

Перед смертью Клычев отправил жене СМС: «Ты не представляешь, что они со мной тут делают».