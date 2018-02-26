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Правоохранительные органы ФРГ осведомлены о деле с поставками кокаина из Аргентины
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Правоохранительные органы ФРГ осведомлены о деле с поставками кокаина из Аргентины 

ТАСС 26 февраля 2018
БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ осведомлены о деле, связанном с поставками кокаина из Аргентины в Россию и страны Европы, но воздерживаются от комментариев, поскольку расследование еще продолжается. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА).
"БКА известно дело, но поскольку речь здесь идет об открытом расследовании, мы не можем предоставить дополнительную информацию", — отметили введомстве.
В понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что предполагаемый организатор преступной группы, собиравшейся поставить более 360 кг кокаина из Аргентины в Россию и страны Европы, объявлен в розыск Интерпола и, предположительно, скрывается в ФРГ.
Ранее в МИД РФ сообщили, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (389 кг кокаина) на европейский рынок, задержаны подозреваемые — граждане РФ и Аргентины. По информации российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков была обнаружена в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Она принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.
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