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Освободившийся после отсидки вор пришел мстить прокурору
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Освободившийся после отсидки вор пришел мстить прокурору 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ленского района Якутии, который после освобождения из колонии угрожал убийством гособвинителю. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Мужчина был осужден за кражу и в ноябре 2017 года освободился из мест лишения свободы. По версии следствия, 21 февраля бывший заключенный в состоянии алкогольного опьянения пришел в прокуратуру.
В служебном кабинете сотрудника ведомства, который поддерживал государственное обвинение по делу о краже, подозреваемый нецензурной бранью высказал ему претензии на неправильную, как он считает, квалификацию его действий по уголовному делу и грозился убить.
26 июля 2017 года сообщалось о нападении трех пьяных мужчин на двоих сотрудников ГИБДД в татарском селе Шемордан.
Селяне подошли к полицейским, когда те проверяли документы у водителя «Лады Калины», они оскорбляли стражей порядка, а затем стали избивать. Инспектору ДПС пришлось ранить одного из нападавших в ногу, когда те попытались отобрать табельное оружие.
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