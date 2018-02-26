Освободившийся после отсидки вор пришел мстить прокурору

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ленского района Якутии, который после освобождения из колонии угрожал убийством гособвинителю. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина был осужден за кражу и в ноябре 2017 года освободился из мест лишения свободы. По версии следствия, 21 февраля бывший заключенный в состоянии алкогольного опьянения пришел в прокуратуру

В служебном кабинете сотрудника ведомства, который поддерживал государственное обвинение по делу о краже, подозреваемый нецензурной бранью высказал ему претензии на неправильную, как он считает, квалификацию его действий по уголовному делу и грозился убить.

26 июля 2017 года сообщалось о нападении трех пьяных мужчин на двоих сотрудников ГИБДД в татарском селе Шемордан.

Селяне подошли к полицейским, когда те проверяли документы у водителя «Лады Калины», они оскорбляли стражей порядка, а затем стали избивать. Инспектору ДПС пришлось ранить одного из нападавших в ногу, когда те попытались отобрать табельное оружие.