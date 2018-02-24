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Неизвестные разнесли дом главы латвийского ЦБ
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Неизвестные разнесли дом главы латвийского ЦБ 

ФБА «Экономика сегодня» 24 февраля 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Неустановленные преступники совершили налет на дом президента Центрального банка Латвии Илмара Римшевича, подозреваемого в коррупции.
Об инциденте сообщил адвокат потерпевшего Саулведис Варпиньш. По его словам, налетчики проникли в здание минувшей ночью. Злоумышленники украли несколько ценных вещей и устроили сильный погром в помещениях. Как полагает юрист, ограбление является частью «хорошо спланированной операции».
Преступников поймать не удалось. В момент случившегося самого Римшевича не было дома. Сейчас расследованием произошедшего занимается полиция.
Что именно украли воры, Варпиньш не сказал. Список вещей сейчас уточняется.
Напомним, президента ЦБ подозревают в вымогательстве взятки. Речь идет о сумме в 100 тысяч евро. Сам Римшевич отказывается покидать свой пост и все обвинения отрицает. Некоторые считают, что скандал с главой Банка может быть частью некой «информационной кампании» против страны.
Ранее ситуацию вокруг ЦБ прокомментировали в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, расследование по делу Римшевича — это внутреннее дело Латвии. При этом он призвал не «приплетать» к инциденту Москву.
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