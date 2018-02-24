Неизвестные разнесли дом главы латвийского ЦБ

Неустановленные преступники совершили налет на дом президента Центрального банка Латвии Илмара Римшевича , подозреваемого в коррупции.

Об инциденте сообщил адвокат потерпевшего Саулведис Варпиньш. По его словам, налетчики проникли в здание минувшей ночью. Злоумышленники украли несколько ценных вещей и устроили сильный погром в помещениях. Как полагает юрист, ограбление является частью «хорошо спланированной операции».

Преступников поймать не удалось. В момент случившегося самого Римшевича не было дома. Сейчас расследованием произошедшего занимается полиция.

Что именно украли воры, Варпиньш не сказал. Список вещей сейчас уточняется.

Напомним, президента ЦБ подозревают в вымогательстве взятки. Речь идет о сумме в 100 тысяч евро. Сам Римшевич отказывается покидать свой пост и все обвинения отрицает. Некоторые считают, что скандал с главой Банка может быть частью некой «информационной кампании» против страны.