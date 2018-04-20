В Пензенской области «УАЗ» без водителя задавил насмерть мужчину

Пензенской области произошло необычное смертельное ДТП. Местного жителя задавил автомобиль «УАЗ», в котором в этот момент не было водителя. Об этом сообщает «Пензенская правда».

Трагический инцидент произошло в райцентре Вадинск 19 апреля около 14.05.

"По предварительным данным, возле пруда произошло самопроизвольное движение автомобиля «УАЗ», без водителя. Машина наехала на 57-летнего мужчину, который в то время находился у водоема", — рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД

Мужчина был госпитализирован с серьезными телесными повреждениями, но впоследствии скончался в больнице. По факту трагедии местная полиция начала проверку. Виновному, если он будет найден, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.