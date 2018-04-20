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В Пензенской области «УАЗ» без водителя задавил насмерть мужчину
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В Пензенской области «УАЗ» без водителя задавил насмерть мужчину 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: ИА PenzaNews
В Пензенской области произошло необычное смертельное ДТП. Местного жителя задавил автомобиль «УАЗ», в котором в этот момент не было водителя. Об этом сообщает «Пензенская правда».
Трагический инцидент произошло в райцентре Вадинск 19 апреля около 14.05.
"По предварительным данным, возле пруда произошло самопроизвольное движение автомобиля «УАЗ», без водителя. Машина наехала на 57-летнего мужчину, который в то время находился у водоема", — рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД.
Мужчина был госпитализирован с серьезными телесными повреждениями, но впоследствии скончался в больнице. По факту трагедии местная полиция начала проверку. Виновному, если он будет найден, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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