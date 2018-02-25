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На юго-западе Москвы расстреляли мужчину
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На юго-западе Москвы расстреляли мужчину 

Рамблер 3 часа назад
В воскресенье днем мужчину расстреляли на юго-западе Москвы в сквере на улице Бакинских Комиссаров. Он получил огнестрельные ранения. Нападавший, совершив два выстрела, скрылся, сообщает телеграмм-канал 112. Позднее удалось установить имя погибшего — Эдуард Евстафьев 1987 года рождения.
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Как передает Пятый канал со ссылкой на очевидцев, нападение случилось в сквере около первого корпуса дома № 3. Полиция разыскивает мужчину в чёрной куртке с рюкзаком, который скрылся с места преступления через сквер. Пострадавший, по информации ГУВД, скончался до приезда медиков.
 Ещё 18 источников 
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