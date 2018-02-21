Ещё
В Мексике при загадочных обстоятельствах пропали трое итальянцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике при загадочных обстоятельствах пропали трое итальянцев 

Российская Газета 21 февраля 2018
В Мексике пропали итальянцы. В генеральную прокуратуру обратились родственники исчезнувших туристов. По данным СМИ, приехавшие в штат Халиско уроженцы города Неаполь сообщили по телефону, что их задержал полицейский патруль и потребовал следовать за ними. После этого связь прервалась, пишет РИА Новости.
Власти штаты поспешили опровергнуть информацию, что к исчезновению итальянцев якобы имеет отношение полиция. Началось расследование, к процессу подключилось посольство Италии.
Отметим, что не так давно СМИ сообщили о расследовании в другом мексиканском штате Веракрус. Там сотрудников правоохранительных органов подозревают в похищении женщин и детей. Среди обвиняемых бывший глава министерства общественной безопасности региона Артуро Бермудеса Суриту.
Российская Газета: последние новости
МИД РФ о деле Скрипаля: Язык ультиматумов с Москвой не работает В Мексике поймали убийц сотрудников генпрокуратуры Бастрыкину доложили о расследовании катастрофы Ан-26 и убийства летчика Пешкова
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России315
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям187
Атомные подлодки РФ дошли до США187
Люди согрешили с денисовцами дважды24
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео523
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение