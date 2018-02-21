В Мексике при загадочных обстоятельствах пропали трое итальянцев

В Мексике пропали итальянцы. В генеральную прокуратуру обратились родственники исчезнувших туристов. По данным СМИ, приехавшие в штат Халиско уроженцы города Неаполь сообщили по телефону, что их задержал полицейский патруль и потребовал следовать за ними. После этого связь прервалась, пишет РИА Новости

Власти штаты поспешили опровергнуть информацию, что к исчезновению итальянцев якобы имеет отношение полиция. Началось расследование, к процессу подключилось посольство Италии.