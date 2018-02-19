Осужденному за шпионаж россиянину не дают копию приговора

Осужденному в Польше за шпионаж россиянину не дают копию приговора

Россиянин Станислав Шиповский, осужденный в Польше за шпионаж, третий месяц не может получить копию приговора суда, сообщил РИА Новости его отец Сергей Шиповский.

"Мы были у Станислава неделю назад. Он до сих пор не получил документы из суда… Мы не можем сделать следующего шага, пока не получим документы", — рассказал собеседник агентства. В конце ноября 2017 года польский апелляционный суд ужесточил приговор Станиславу Шиповскому с 4 до 7 лет лишения свободы.

По его словам, Станислав не жалуется на условия содержания, он ходит в тюрьме в своей одежде, а не в спецодежде, как все заключенные.

Окружной суд Варшавы 20 марта 2017 года приговорил российского юриста Станислава Шиповского к четырем годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. По мнению суда, он прошел обучение в ГРУ и передавал информацию, в частности, о газопорте в Свиноуйсьце. Обосновывая приговор, судья Агнешка Доманьская заявила, что в 2012 году подсудимый якобы встречался с офицерами ГРУ и обязался предоставлять российской разведке информацию о польской энергетике.

Утверждается, что россиянин получил доступ к тайному рапорту Верховной контрольной палаты Польши, который содержал информацию о газовых контрактах и газопорте. Для получения "неофициальной информации" по данной теме Шиповский посещал заседания комиссии сейма по вопросам энергетики, полагает суд.

В ноябре апелляционный суд рассмотрел дело еще раз и ужесточил приговор до 7 лет лишения свободы.

Следующим шагом россиянина после приговора кассационной инстанции может быть жалоба в Верховный суд или ходатайство о досрочном освобождении. Последней возможностью обжалования приговора также может быть обращение в Страсбургский суд по правам человека.