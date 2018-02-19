Педагога посадили на 18 лет за растление несовершеннолетних

Педагога из Иваново приговорили к 18 годам заключения за растление несовершеннолетних

По ее словам, осужденный работал в одном из центров детского творчества в Иваново. "Доказано, что насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе детей младше 14 лет, он совершал на протяжении 20 лет", — отметила Котова.

Осужденный по решению суда также лишен на 15 лет права заниматься педагогической деятельностью.