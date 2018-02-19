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Педагога посадили на 18 лет за растление несовершеннолетних
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Педагога из Иваново приговорили к 18 годам заключения за растление несовершеннолетних 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 19 февраля. Суд приговорил преподавателя центра детского творчества в городе Иваново к 18 годам заключения за растление несовершеннолетних и изготовление детской порнографии, рассказала ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ивановской области Ирина Котова.
"Суд признал виновным 46-летнего педагога в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и изготовлении с их участием порнографических материалов. Установлен 51 эпизод его преступной деятельности. Он приговорен к 18 годам заключения в колонии строгого режима", — сказала она.
По ее словам, осужденный работал в одном из центров детского творчества в Иваново. "Доказано, что насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе детей младше 14 лет, он совершал на протяжении 20 лет", — отметила Котова.
Осужденный по решению суда также лишен на 15 лет права заниматься педагогической деятельностью.
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