Под Челябинском задержали педофила

Дети заявили о насилии в челябинском детдоме

Воспитанники детского дома в Челябинской области сообщили о насилии в интернате, сообщает местный портал 74.ru.

Об этом семеро мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет, усыновленные тремя семьями, рассказали приемным родителям. Все дети признались, что некий мужчина навещал их в интернате, водил на озеро, угощал конфетами, шампанским и сигаретами и развращал. Также дети сообщили о причастности к насилию четверых сотрудников заведения.