Ещё
Под Челябинском задержали педофила
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дети заявили о насилии в челябинском детдоме 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Воспитанники детского дома в Челябинской области сообщили о насилии в интернате, сообщает местный портал 74.ru.
Об этом семеро мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет, усыновленные тремя семьями, рассказали приемным родителям. Все дети признались, что некий мужчина навещал их в интернате, водил на озеро, угощал конфетами, шампанским и сигаретами и развращал. Также дети сообщили о причастности к насилию четверых сотрудников заведения.
Как сообщает издание, местное управление Следственного комитета уже возбудило уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении детей. Подозреваемый, 51-летний челябинец, уже арестован. Кроме того, челябинский СК возбудил дело о халатности против работников детского дома.
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин сделал заявление после допроса жены31
Пьяный Порошенко попал на видео236
Украина лишила Россию двигателей для Ан-148373
«Я не знаю, что с самолетом, он неуправляем!»6
Обзор зарубежных СМИ: «Высшая мера для России»35
Видео
00:33
Россияне не поддержали Собчак
Политика Выборы 2018
04:04
Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы США
Политика США
05:28
Столтенберг нашел ответ на вмешательство РФ
Политика
00:34
РФ просит защитить права лётчика Ярошенко
Политика
01:24
Порошенко уличили в краже музыки
В мире Украина
00:51
В нападении на прихожан в Кизляре заподозрили теракт
Криминал Происшествия
01:12
Кровавое воскресенье. Что известно о стрельбе в Кизляре
Происшествия Криминал
02:23
Лавров назвал спекуляцией заметки о россиянах в Сирии
Политика Ближний Восток
02:55
Как изуродовали Алису Фрейндлих
Шоу-бизнес
00:43
«Пусть сгниет!»: ситуация на липецкой фабрике Roshen
В мире Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение