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Кадыров призвал наказать подельников «кизлярского стрелка»
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Кадыров призвал наказать подельников «кизлярского стрелка» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Kremlin Pool / Globallookpress
«Мы и сегодня обязаны пресечь любые попытки провокаторов и врагов России посягнуть на это бесценное достояние», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что потрясен «кровавым событием в Кизляре».
«Преступник не является мусульманином или христианином! Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнёт на жизнь ни в чем не повинных людей», — написал глава Чечни.
По мнению Кадырова, важно установить, кто и с какой целью надоумил мужчину, совершившего это преступление, взять в руки оружие и расстрелять людей.
«Те, кто были с ним связаны, заслуживают такого же сурового наказания», — заявил он.
Кадыров выразил уверенность, что «бандит и его покровители, если таковые были, не имеют ни прямого ни косвенного отношения к исламу». Потому что Северный Кавказ отличался наличием взаимопонимания и тесного сотрудничества между христианами и мусульманами.
«Мы и сегодня обязаны пресечь любые попытки провокаторов и врагов России посягнуть на это бесценное достояние», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Также он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, в воскресенье 23-летний мужчина устроил стрельбу у собора в Кизляре, в результате происшествия четыре человека убиты на месте, один умер в больнице, еще четверо пострадали. Нападавший был уничтожен.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также заявил, что потрясен расстрелом прихожан в Дагестане и выразил соболезнования родственникам погибших.
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 Ещё 5 источников 
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