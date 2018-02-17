«Избил и ограбил»: таксист лишил пассажира 130 млн рублей

Водитель такси избил мужчину и отобрал у него 130 млн руб. в ТиНАО

«В полицию обратился гражданин с заявлением о том, что водитель автомобиля «Яндекс. Такси» довез его до пос. Коммунарка, находящемся в ТиНАО, после чего избил и отобрал сумку с находящимися в ней 130 млн руб.», — сказал собеседник агентства. Водитель автомобиля такси избил мужчину после поездки в ТиНАО, после чего отобрал у последнего сумку, с находящимися в ней 130 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что в настоящее время полиция проверяет информацию и разыскивает такси с злоумышленником.