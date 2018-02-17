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«Избил и ограбил»: таксист лишил пассажира 130 млн рублей
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Водитель такси избил мужчину и отобрал у него 130 млн руб. в ТиНАО 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Водитель автомобиля такси избил мужчину после поездки в ТиНАО, после чего отобрал у последнего сумку, с находящимися в ней 130 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В полицию обратился гражданин с заявлением о том, что водитель автомобиля «Яндекс. Такси» довез его до пос. Коммунарка, находящемся в ТиНАО, после чего избил и отобрал сумку с находящимися в ней 130 млн руб.», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время полиция проверяет информацию и разыскивает такси с злоумышленником.
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