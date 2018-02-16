Золотой пистолет экс-премьера Дагестана оказался вне закона

Золотой пистолет бывшего премьера Дагестана оказался нелегальным

«Пистолет, найденный у Гамидова, на самом деле позолоченный с серебряной ручкой. Скорее всего, это чей-то подарок. Пистолет боевой, поэтому хранился он у вице-премьера незаконно», — сказал собеседник агентства. Золотой пистолет, найденный у бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, хранился у него незаконно. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Обыски у задержанных руководителей Дагестана прошли 5 февраля. В частности, у Гамидова следователи нашли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы. СК обнародовал оперативную съемку, на которой виден шикарный особняк Гамидова с коврами, дорогой мебелью и шкурами убитых животных.

Басманный суд Москвы 6 февраля арестовал на два месяца Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве.

По подсчетам Следственного комитета России , в общей сложности ущерб по делу дагестанских чиновников превысил 95 миллионов рублей.