Ещё
Золотой пистолет экс-премьера Дагестана оказался вне закона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Золотой пистолет бывшего премьера Дагестана оказался нелегальным 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: СК РФ / РИА Новости
Золотой пистолет, найденный у бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, хранился у него незаконно. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
«Пистолет, найденный у Гамидова, на самом деле позолоченный с серебряной ручкой. Скорее всего, это чей-то подарок. Пистолет боевой, поэтому хранился он у вице-премьера незаконно», — сказал собеседник агентства.
Обыски у задержанных руководителей Дагестана прошли 5 февраля. В частности, у Гамидова следователи нашли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы. СК обнародовал оперативную съемку, на которой виден шикарный особняк Гамидова с коврами, дорогой мебелью и шкурами убитых животных.
Басманный суд Москвы 6 февраля арестовал на два месяца Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве.
По подсчетам Следственного комитета России, в общей сложности ущерб по делу дагестанских чиновников превысил 95 миллионов рублей.
Масштабные обыски прошли во всех структурах республики, был заменен весь личный состав на постах ДПС. В Дагестане до сих пор работает межведомственная комиссия во главе с заместителем генпрокурора Иваном Сыдоруком, которая должна.оценить состояние законности в республике.
По коррупционным делам также арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы Дагестана Магомедрасул Гитинов,
Lenta.ru: последние новости
Сумасшедшего шофера отправили в больницу за изнасилования 25 кемеровских детей Про самого жестокого маньяка России снимут сериал Новосибирский депутат отобрал у жены золотое кольцо и пошел под суд
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилот Ан-148 учился в скандальном центре «ЧелАвиа»41
Собянина насмешил новый адрес для посольства США125
Массовое убийство в день влюбленных: фото украинских морпехов236
В Турции разбился военный самолет14
Пока вы спали: Украина не может объявить войну РФ156
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
00:31
Пилоты Ан-148 поругались во время крушения
Происшествия
01:39
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
Происшествия
01:26
Энистон разводится ради воссоединения с Питтом
Шоу-бизнес
00:59
Бузова после любви в душе заявилась в храм
Шоу-бизнес
00:45
О беременности жены мужчине сообщил пилот самолёта
Общество
03:32
Раскрыта причина расстрела школьников во Флориде
Происшествия США
12:30
Борисова сняли в объятиях нежного молодого человека
Шоу-бизнес
10:45
Звезд попросили не ходить на ток-шоу о разводе Джигарханяна
Шоу-бизнес
04:46
«Демонический» ребенок 8 часов терроризировал пассажиров
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение