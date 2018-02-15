Безработная организовала наркопритон в Зябликово

Полицейские задержали безработную москвичку за организацию наркопритона в квартире в Зябликово

«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по району Зябликово задержали 36-летнюю неработающую москвичку, которая в своей квартире, расположенной в одном из домов на ул. Мусы Джалиля, организовала притон и неоднократно предоставляла помещение наркозависимым людям для потребления наркотических и психотропных веществ», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон на юге столицы, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

В пресс-службе добавили, что в указанной квартире полицейские обнаружили и изъяли семь шприцев, ложку со следами приготовления наркотиков, три курительные трубки и другие предметы, свидетельствующие о приготовлении и потреблении запрещенных веществ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.