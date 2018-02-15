Ещё
Безработная организовала наркопритон в Зябликово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские задержали безработную москвичку за организацию наркопритона в квартире в Зябликово 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон на юге столицы, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.
«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по району Зябликово задержали 36-летнюю неработающую москвичку, которая в своей квартире, расположенной в одном из домов на ул. Мусы Джалиля, организовала притон и неоднократно предоставляла помещение наркозависимым людям для потребления наркотических и психотропных веществ», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в указанной квартире полицейские обнаружили и изъяли семь шприцев, ложку со следами приготовления наркотиков, три курительные трубки и другие предметы, свидетельствующие о приготовлении и потреблении запрещенных веществ.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Агентство «Москва»: последние новости
Полиция разыскивает машину с устроившим стрельбу и ранившим человека в Сергиевом Посаде Мосгорсуд продлил до 19 марта арест замглавы УСБ СК РФ А.Ламонову Приезжий из Саратовской области в столичном парке разбил очки мужчине и отнял куртку, отдав взамен свою
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148346
Обзор зарубежных СМИ: в Сирии началась «третья мировая»120
Как генерал Трампа отразит «удар России»85
По секрету: почему в России все пошло не так40
Али Феруз покинул Россию16
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
01:39
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия В мире
08:44
Сафронов открестился от покупки доли в квартире Джигарханяна
Шоу-бизнес
01:13
Утверждён дизайн-проект станции «Косино»
Новости Москвы
00:24
Озвучена дата переезда в первый «реновационный» дом
Недвижимость Новости Москвы
00:53
Фото «секс-тренера» Рыбки удалили с сайта фонда «Сколково»
Шоу-бизнес
00:55
Шурыгина об эскортнице Рыбке: Молодец, че
Шоу-бизнес
02:20
Представили дрон, способный расстреливать
Оружие Армия
00:23
Москвич снял, чем занимаются столичные дворники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение