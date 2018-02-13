Трехлетняя россиянка похищена в Вене

В Вене похитили трехлетнюю россиянку

В Австрии неизвестные похитили трехлетнюю девочку из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено 28 декабря в венском отеле «Бьянка». По предварительным данным, речь идет о сговоре нескольких злоумышленников. Похищенная девочка 2014 года рождения зарегистрирована в Москве.

Потребовали ли похитители выкуп, пока неизвестно. Какую цель они преследуют, также не уточняется.

Восьмого февраля российские следователи возбудили дело по факту случившегося.