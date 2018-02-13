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Трехлетняя россиянка похищена в Вене
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В Вене похитили трехлетнюю россиянку 

Рамблер 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
В Австрии неизвестные похитили трехлетнюю девочку из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Преступление было совершено 28 декабря в венском отеле «Бьянка». По предварительным данным, речь идет о сговоре нескольких злоумышленников. Похищенная девочка 2014 года рождения зарегистрирована в Москве.
Потребовали ли похитители выкуп, пока неизвестно. Какую цель они преследуют, также не уточняется.
Восьмого февраля российские следователи возбудили дело по факту случившегося.
 Ещё 17 источников 
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