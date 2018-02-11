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Понаехали. Составлен портрет московского преступника
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Понаехали. Составлен портрет московского преступника 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура Москвы выяснила, каков социальный портрет типичного городского преступника. Это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющий высшего образования и постоянного дохода, передает ТАСС.
Такие данные получены после анализа данных 33 тысяч человек, преступивших закон в 2017 году.
Выяснилось, что чаще всего преступления совершали мужчины (84%), со средним образованием (73%), без постоянного дохода (65%), не являющиеся жителями Москвы (52%), в возрасте 30-49 лет (50%).
В надзорном ведомстве отмечают, что нынешние преступники взрослели в годы перестройки и в 1990-е.
По данным прокуратуры, в 2017-м в столице зарегистрировано 140 тысяч преступлений, что на 19% меньше, чем годом ранее. Сократилось число убийств (на 10,3%), грабежей (на 36%) и разбоев (на 38,4%).
Две трети преступлений в Москве — это кражи и мошенничества.
Всего в прошлом году в России было зарегистрировано более 2 млн преступлений
 Ещё 6 источников 
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