Понаехали. Составлен портрет московского преступника

Прокуратура Москвы выяснила, каков социальный портрет типичного городского преступника. Это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющий высшего образования и постоянного дохода, передает ТАСС

Такие данные получены после анализа данных 33 тысяч человек, преступивших закон в 2017 году.

Выяснилось, что чаще всего преступления совершали мужчины (84%), со средним образованием (73%), без постоянного дохода (65%), не являющиеся жителями Москвы (52%), в возрасте 30-49 лет (50%).

В надзорном ведомстве отмечают, что нынешние преступники взрослели в годы перестройки и в 1990-е.

По данным прокуратуры , в 2017-м в столице зарегистрировано 140 тысяч преступлений, что на 19% меньше, чем годом ранее. Сократилось число убийств (на 10,3%), грабежей (на 36%) и разбоев (на 38,4%).

Две трети преступлений в Москве — это кражи и мошенничества.

Всего в прошлом году в России было зарегистрировано более 2 млн преступлений