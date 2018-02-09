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Экс-главе Сахалина вынесен приговор
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Экс-главу Сахалина признали виновным во взяточничестве 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
Бывший губернатор также на пять лет после освобождения лишится права занимать государственные должности. Кроме того, суд постановил лишить его государственных наград.
В срок заключения Хорошавину будет зачтено время, которое он с 4 марта 2015 года провел под арестом.
Хорошавина задержали на рабочем месте в марте 2015 года. Ровно через два года начался судебный процесс, в ходе которого прокурор потребовал для экс-губернатора 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.
Хорошавина подозревают в восьми эпизодах взяточничества и в одном случае легализации денег. Вместе с бывшим главой региона по делу проходят бывший зампред правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.
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