Экс-главе Сахалина вынесен приговор

Экс-главу Сахалина признали виновным во взяточничестве

Бывший губернатор также на пять лет после освобождения лишится права занимать государственные должности. Кроме того, суд постановил лишить его государственных наград.

В срок заключения Хорошавину будет зачтено время, которое он с 4 марта 2015 года провел под арестом.

Хорошавина задержали на рабочем месте в марте 2015 года. Ровно через два года начался судебный процесс, в ходе которого прокурор потребовал для экс-губернатора 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.