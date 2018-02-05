«Я между ворами непонятки развожу, но здесь воров не вижу»

В конце января зарубежные СМИ сообщили о том, что Борис Найфельд по прозвищу Биба, которого называют самым известным русским мафиозо Нью-Йорка, заявил о своем желании вернуться на родину. В интервью Associated Press Биба рассказал о том, что потерял все, — и попросил дать ему шанс начать новую жизнь. «Лента.ру» вместе с порталом «Прайм Крайм» разобралась в истории криминального авторитета, стремящегося в Россию, и выяснила, какие еще крупные фигуры российского преступного мира сегодня действуют за океаном.

Крик души

Борису Найфельду, отсидевшему несколько тюремных сроков, исполнилось 70 лет. Он в третий раз вышел из тюрьмы, развелся — и сломался. Сейчас он не может найти работу в США — по крайней мере такую, которая соответствовала бы его опыту.

— Я ничего не могу сделать, — говорит Найфельд в перерыве между стопками водки. — Дайте мне шанс начать новую жизнь. Корреспондент Associated Press (AP) встретился с Бибой в ресторане в нескольких кварталах к северу от нью-йоркского района Брайтон-Бич, который был убежищем для иммигрантов из бывшего СССР с 70-х годов XX века.

— Я все потерял — время, жену, работу. Это достаточное для меня наказание. Ничего с этим сделать я не могу. Дайте мне шанс начать новую жизнь, — говорит Борис. Его до сих пор отличают бритая голова, пронзительные глаза и крепкое тело в татуировках, благодаря которому он на протяжении десятилетий оставался грозной фигурой в русскоязычных районах Нью-Йорка. Биба рассказал корреспонденту AP, что хочет вернуться на родину, где его способности могут оказаться востребованными. Однако прямо сейчас уехать в Россию Найфельд не может: в настоящее время он находится на трехлетнем испытательном сроке. Он был назначен Бибе после его последнего тюремного срока, закончившегося в минувшем октябре: тогда Найфельд сидел за участие в покушении на убийство, обернувшимся попыткой вымогательства.

Найфельд впервые приехал в США из Белоруссии в конце 70-х годов с волной еврейских эмигрантов из СССР, которые заявили, что бегут от религиозных преследований. Сам Биба, по его собственному признанию, связался с криминалом, как только приехал в США.

За свою жизнь он был осужден за мошенничество, контрабанду табака и доставку героина, спрятанного в телевизорах, из Таиланда через Польшу. Найфельд публично угрожал убить соперников и пережил одно покушение: под машину Бибы поместили бомбу, но она не взорвалась. В 1986 году криминальный авторитет был ранен в руку, когда боевики с автоматами ворвались в его офис; тогда погиб товарищ Бибы. Годом ранее Найфельд по воле случая оказался на месте убийства лидера русской мафии в США Евсея Агрона. Как отмечает AP, после убийства Агрона Биба стал телохранителем и шофером для следующего босса русской мафии Марата Балагулы.

«Никогда. Нет. Если бы у меня был еще один шанс, я бы сделал то же самое», — говорит он. Найфельд, которого в докладе таможенной разведки США 1997 года назвали «организатором и распространителем наркотиков» для русской мафии, не сожалеет о своей преступной жизни.

«Думаю, настал тот момент, когда страшный миф о Борисе Найфельде, вероятно, пришел к своему концу», — сказал прокурор Эндрю Томас. При вынесении приговора в июле прошлого года помощник прокурора США сказал федеральному судье, что, хотя Найфельд «большую часть своей взрослой жизни был членом русской мафии», сейчас он уже не страшен.

Сам Биба говорит о том, что не хочет возвращаться в тюрьму. Он живет на социальное пособие в 750 долларов в месяц и старается избегать мест, где собираются бывшие партнеры и молодые преступники. Единственное исключение — баня. Сейчас Найфельд пытается заработать на своем прошлом — к примеру, думает об участии в реалити-шоу с другими бывшими игроками российского преступного мира. Борис также активно поддерживает президента США Дональда Трампа и сравнивает себя с ним. «Трамп — бизнесмен, ему все равно, кто дает ему деньги на проект. Я такой же», — объясняет он.

Как отмечает AP, Бруклин, куда вернулся Найфельд после своих многочисленных сроков, не похож на себя образца начала 90-х. В то время преступность среди российских иммигрантов в Нью-Йорке — особенно насильственная — достигла своих исторических высот: бандиты буквально завалили улицы телами. Сегодня же русская мафия в американском мегаполисе сместила акценты и занимается больше мошенничеством с кредитными картами, а также организацией азартных игр и проституции.

«Славное» прошлое

«Борис Найфельд — личность известная, особенно в эмигрантских кругах. Вором в законе, как считают некоторые, Биба никогда не был. Насколько я знаю, он связан с контрабандой наркотиков — и знаменитой историей о подводной лодке родом из 90-х», — говорит Виктория Гефтер, редактор «Прайм Крайм».

…Речь идет о знаменитом проекте, который разрабатывали члены Тамбовской ОПГ вместе с Медельинским картелем из Колумбии. Интернациональный преступный тандем намеревался купить российскую дизельную подлодку — 27-метровую субмарину «Фокстрот» (проект 641), способную после выемки торпедных аппаратов перевозить до 40 тонн кокаина.

Public Domain / Wikimedia // Подводная лодка «Фокстрот»

Изначальную цену в 20 миллионов долларов преступному сообществу удалось сбить до пяти — но из-за гибели некоторых ключевых фигур сделки она так и не состоялась.

Несмотря на это, проект первой в мире наркоподлодки стал настоящей легендой того времени, многократно приукрашенной СМИ. В интерпретации журналистов альянс Тамбовской ОПГ и Медельинского картеля намеревался едва ли ни стрелять по берегу Санта-Барбары в Калифорнии торпедами, начиненными кокаином… Какую роль в этом сумасшедшем проекте сыграл Борис Найфельд, впрочем, доподлинно не известно.

Заокеанский «король»

«Я между ворами непонятки развожу, но здесь я воров не вижу, а судить коммерсантов — не воровское дело», — заявил Ушатый и отбыл за океан. Главным вором в законе в США сегодня считается 91-летний криминальный «патриарх» Борис Комин (Боря Ушатый). Родившийся в 1927 году в городе Сталино (ныне — Донецк), Комин — еврей по национальности — стал одним из первых (по другим данным — первым) советским вором, переехавшим на постоянное место жительства за океан в 70-х годах прошлого века. Ушатый считается хранителем воровских традиций: в 2008 году, в разгар вражды между ключевыми фигурами преступного мира России, Асланом Усояном (Дед Хасан) и Тариэлом Ониани (Таро), Комина пригласили в Москву, чтобы тот разрешил спор между оппонентами. Старый вор вошел в курс дела и выслушал обе стороны — после чего дал краткий и лаконичный ответ.

«Во времена Деда Хасана Ушатого как почетного гостя часто приглашали в Москву, как раз в январе, на его именины (свой день рождения Комин празднует 17 января — прим. «Ленты.ру»). Значит определенное влияние на воров в России он имел. Остальные «американские» воры вряд ли могут похвастаться тем же», — объясняет Виктория Гефтер. Вес Комина в криминальном мире столь велик, что он попросту находится вне всяких рейтингов и пользуется непререкаемым авторитетом. При этом он держится в тени, информации о нем крайне мало. К слову, Комин — единственный криминальный авторитет, который жил в США и имел влияние на воров в законе в России.

Стоит отметить: стереотип о том, что весь российский криминал вращается вокруг района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, применим скорее к еврейской мафии — вероятно, в силу национальности к ней можно отнести и Борю Ушатого. Другие представители преступного мира России в Штатах не концентрируются в каком-то отдельно взятом месте. Исключение — армянская мафия, облюбовавшая места вокруг Калифорнии.

Развернулись по полной

«Из воров в законе в настоящее время за океаном, насколько я знаю, находятся Ражден Шулая (Ражден Питерский) и Армен Казарян (Пзо). На обоих в США есть дела — и оба развернулись в Штатах по полной, занимаясь всем, от рэкета и контрабанды до всевозможных афер», — рассказывает собеседница «Ленты.ру». Впрочем, если Боря Ушатый — это скорее живой «символ» воровских традиций, то в США есть и такие криминальные авторитеты, которые не сидят в тени и заставляют местную прессу снова и снова писать шокирующие статьи об особо опасной русской мафии.

Авторитет из Санкт-Петербурга Ражден Шулая был коронован в мае 2013 года на «сходке» на Кипре приближенными лидера сухумского воровского клана Мераба Джангвеладзе Мераб Сухумский ). В июне того же года Раждена задержали в Литве в ходе широкомасштабной полицейской облавы, проводившейся на территории девяти стран Евросоюза (всего по итогам операции были задержаны 13 воров в законе). Впрочем, это не помешало ему перебраться за океан и создать в США полноценную организованную преступную группировку, члены которой, по версии американского следствия, причастны к заказным убийствам, грабежам, кражам, вымогательствам, мошенничеству, торговле наркотиками и оружием и другим тяжким преступлениям.

Как считают правоохранительные органы США, в ОПГ Раждена входили 33 участника. «Правая рука» Шулая, 37-летний Зураб Джанашвили (Зура) и большинство членов банды обитали в нью-йоркском районе Бруклин. Что до главаря, то он жил в местечке Эджуотер (Нью-Джерси). По версии обвинения, банда Шулая действовала на территории пяти штатов: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Флорида и Невада. Среди прочего, члены ОПГ организовали подпольную игру в покер на Брайтон-Бич и выбивали долги у проигравшихся картежников, взломали казино Атлантик-Сити и Филадельфии при помощи специальных устройств, прогнозирующих поведение игровых автоматов и занимались вымогательствами у бизнесменов.

Также на счету банды Шулая хищение транспортных грузов (в том числе 10 тысяч фунтов шоколадных конфет), открытие ночного клуба для распространения наркотиков, подкуп полицейских чиновников и использование поддельных документов, чеков и счетов. Входили в ОПГ и представительницы прекрасного пола, которые грабили мужчин при помощи усыпляющих препаратов.

8 июня 2017 года прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения участникам ОПГ Шулая; любопытно, что ровно 22 года до этого в Нью-Йорке был арестован король «русской мафии», вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик). Если вина Раждена Питерского будет доказана, ему в общей сложности будет грозить 60 лет тюрьмы: 20 — за вымогательство, 15 — за попытку взлома казино, столько же — за использование поддельных документов, и по пять лет — за перевозку и сбыт краденого и перевозку и сбыт контрабандных сигарет.

По стопам Остапа Бендера

В отличие от Раждена Шулая, который не стеснялся пускать в ход силу в своих американских делах, другой вор в законе, обосновавшийся в США, — Армен Казарян (Пзо) — делал ставку на хитроумные аферы. Родившийся в 1964 году в Ереване, Пзо получил известность как лидер крупной местной ОПГ. Его короновали в 1991 году в Ростове-на-Дону, а с 1996 года Казарян проживает в США. Как отмечает портал vesti.az, Пзо — сторонник клана Деда Хасана — был одним из организаторов многомиллионных хищений у программы Medicare (федеральной программы добровольного медицинского страхования для населения старше 65 лет) в федеральном масштабе.

Схема этой масштабной аферы работала так: злоумышленники различными способами похищали идентификационные данные врачей, работавших на Medicare, и ее застрахованных престарелых участников, а затем открывали фиктивные клиники. Редко для этого арендовались помещения — куда чаще все ограничивалось «служебными» почтовыми ящиками. После этого от имени подставных клиник с реальными врачами, данные которых были похищены, Medicare выставлялись счета. Федеральная программа перечисляла мошенникам деньги — и те немедленно выводили и «отмывали» средства при помощи сообщников.

По данным портала vesti.az, Пзо с двумя подельниками организовал мошенническую сеть из 118 фиктивных клиник в 25 штатах. Из-за действий аферистов программа Medicare потеряла около 163 миллионов долларов; еще около 50 миллионов долларов потеряла социальная здравоохранительная программа для людей с ограниченными финансовыми возможностями Medicaid. По некоторым данным, часть похищенных средств уходила прямиком в «общак» клана Деда Хасана.

Тем не менее, масштабную аферу со страховками в конечном итоге раскрыли агенты ФБР : ведомство предъявило обвинения в общей сложности 78 фигурантам дела. Казарян, которому по совокупности обвинений грозило пожизненное заключение, пошел на сделку с правосудием и признал лишь одно из обвинений — в рэкете. В результате в феврале 2013 года Пзо был приговорен федеральным судом Нью-Йоркского Южного округа к 37 месяцам ареста, штрафу в размере 60 тысяч долларов и к конфискации имущества, включая дом стоимостью 600 тысяч долларов в Калифорнии.

А поскольку срок ареста до суда Казаряну зачли, в сентябре того же года он уже вышел на свободу. Портал vesti.az отмечает, что столь благополучному для Пзо исходу немало поспособствовали некоторые представители армянской диаспоры в США. Кстати, вор в законе успешно избежал и экстрадиции в Армению: об этом ходили слухи, но позже выяснилось, что грин-карту Казарян получил как беженец из Азербайджана и в Армению выслан быть не может.

Прохладный прием

«Я не слышала, чтобы кто-то из воров настойчиво пытался перебраться в Штаты. Криминальные авторитеты из России зачастую и в Европе-то обитают на «птичьих правах», кочуя с места на место. Так сказать, «профессия» обязывает», — объясняет Виктория Гефтер. Между тем, несмотря на все эти примеры, российские воры в законе за рубежом в основном обитают в странах Европы. Перебраться в США, несмотря на всю привлекательность открывающихся там перспектив, им мешает строгое законодательство.

Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ» // Вячеслав Иваньков (Япончик)

«Есть мнение, что Япончик находился в США по заданию госбезопасности. А потом его вернули назад, как известного советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля, которого арестовали в Штатах и позже выдали СССР», — говорит редактор «Прайм Крайм». Конечно, в этой связи стоит вспомнить пример Вячеслава Иванькова, который сумел перебраться в США и прожить там некоторое время. Но у истории с переездом короля российского преступного мира за океан может быть весьма весомая подоплека.

Поэтому пример Иванькова скорее можно считать исключением из правил. А в целом российских воров в законе за океаном не ждут, и они, зная это, не спешат с попытками перебраться в США.