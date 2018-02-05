«Я между ворами непонятки развожу, но здесь воров не вижу» 

В конце января зарубежные СМИ сообщили о том, что Борис Найфельд по прозвищу Биба, которого называют самым известным русским мафиозо Нью-Йорка, заявил о своем желании вернуться на родину. В интервью Associated Press Биба рассказал о том, что потерял все, — и попросил дать ему шанс начать новую жизнь. «Лента.ру» вместе с порталом «Прайм Крайм» разобралась в истории криминального авторитета, стремящегося в Россию, и выяснила, какие еще крупные фигуры российского преступного мира сегодня действуют за океаном.
Крик души
Борису Найфельду, отсидевшему несколько тюремных сроков, исполнилось 70 лет. Он в третий раз вышел из тюрьмы, развелся — и сломался. Сейчас он не может найти работу в США — по крайней мере такую, которая соответствовала бы его опыту.
Корреспондент Associated Press (AP) встретился с Бибой в ресторане в нескольких кварталах к северу от нью-йоркского района Брайтон-Бич, который был убежищем для иммигрантов из бывшего СССР с 70-х годов XX века.
— Я ничего не могу сделать, — говорит Найфельд в перерыве между стопками водки. — Дайте мне шанс начать новую жизнь.
Его до сих пор отличают бритая голова, пронзительные глаза и крепкое тело в татуировках, благодаря которому он на протяжении десятилетий оставался грозной фигурой в русскоязычных районах Нью-Йорка. Биба рассказал корреспонденту AP, что хочет вернуться на родину, где его способности могут оказаться востребованными. Однако прямо сейчас уехать в Россию Найфельд не может: в настоящее время он находится на трехлетнем испытательном сроке. Он был назначен Бибе после его последнего тюремного срока, закончившегося в минувшем октябре: тогда Найфельд сидел за участие в покушении на убийство, обернувшимся попыткой вымогательства.
— Я все потерял — время, жену, работу. Это достаточное для меня наказание. Ничего с этим сделать я не могу. Дайте мне шанс начать новую жизнь, — говорит Борис.
Найфельд впервые приехал в США из Белоруссии в конце 70-х годов с волной еврейских эмигрантов из СССР, которые заявили, что бегут от религиозных преследований. Сам Биба, по его собственному признанию, связался с криминалом, как только приехал в США.
За свою жизнь он был осужден за мошенничество, контрабанду табака и доставку героина, спрятанного в телевизорах, из Таиланда через Польшу. Найфельд публично угрожал убить соперников и пережил одно покушение: под машину Бибы поместили бомбу, но она не взорвалась. В 1986 году криминальный авторитет был ранен в руку, когда боевики с автоматами ворвались в его офис; тогда погиб товарищ Бибы. Годом ранее Найфельд по воле случая оказался на месте убийства лидера русской мафии в США Евсея Агрона. Как отмечает AP, после убийства Агрона Биба стал телохранителем и шофером для следующего босса русской мафии Марата Балагулы.
Найфельд, которого в докладе таможенной разведки США 1997 года назвали «организатором и распространителем наркотиков» для русской мафии, не сожалеет о своей преступной жизни.
«Никогда. Нет. Если бы у меня был еще один шанс, я бы сделал то же самое», — говорит он.
При вынесении приговора в июле прошлого года помощник прокурора США сказал федеральному судье, что, хотя Найфельд «большую часть своей взрослой жизни был членом русской мафии», сейчас он уже не страшен.
«Думаю, настал тот момент, когда страшный миф о Борисе Найфельде, вероятно, пришел к своему концу», — сказал прокурор Эндрю Томас.
Сам Биба говорит о том, что не хочет возвращаться в тюрьму. Он живет на социальное пособие в 750 долларов в месяц и старается избегать мест, где собираются бывшие партнеры и молодые преступники. Единственное исключение — баня. Сейчас Найфельд пытается заработать на своем прошлом — к примеру, думает об участии в реалити-шоу с другими бывшими игроками российского преступного мира. Борис также активно поддерживает президента США Дональда Трампа и сравнивает себя с ним. «Трамп — бизнесмен, ему все равно, кто дает ему деньги на проект. Я такой же», — объясняет он.
Как отмечает AP, Бруклин, куда вернулся Найфельд после своих многочисленных сроков, не похож на себя образца начала 90-х. В то время преступность среди российских иммигрантов в Нью-Йорке — особенно насильственная — достигла своих исторических высот: бандиты буквально завалили улицы телами. Сегодня же русская мафия в американском мегаполисе сместила акценты и занимается больше мошенничеством с кредитными картами, а также организацией азартных игр и проституции.
«Славное» прошлое
«Борис Найфельд — личность известная, особенно в эмигрантских кругах. Вором в законе, как считают некоторые, Биба никогда не был. Насколько я знаю, он связан с контрабандой наркотиков — и знаменитой историей о подводной лодке родом из 90-х», — говорит Виктория Гефтер, редактор «Прайм Крайм».
…Речь идет о знаменитом проекте, который разрабатывали члены Тамбовской ОПГ вместе с Медельинским картелем из Колумбии. Интернациональный преступный тандем намеревался купить российскую дизельную подлодку — 27-метровую субмарину «Фокстрот» (проект 641), способную после выемки торпедных аппаратов перевозить до 40 тонн кокаина.
Public Domain / Wikimedia // Подводная лодка «Фокстрот»
Изначальную цену в 20 миллионов долларов преступному сообществу удалось сбить до пяти — но из-за гибели некоторых ключевых фигур сделки она так и не состоялась.
Несмотря на это, проект первой в мире наркоподлодки стал настоящей легендой того времени, многократно приукрашенной СМИ. В интерпретации журналистов альянс Тамбовской ОПГ и Медельинского картеля намеревался едва ли ни стрелять по берегу Санта-Барбары в Калифорнии торпедами, начиненными кокаином… Какую роль в этом сумасшедшем проекте сыграл Борис Найфельд, впрочем, доподлинно не известно.
Заокеанский «король»
Главным вором в законе в США сегодня считается 91-летний криминальный «патриарх» Борис Комин (Боря Ушатый). Родившийся в 1927 году в городе Сталино (ныне — Донецк), Комин — еврей по национальности — стал одним из первых (по другим данным — первым) советским вором, переехавшим на постоянное место жительства за океан в 70-х годах прошлого века. Ушатый считается хранителем воровских традиций: в 2008 году, в разгар вражды между ключевыми фигурами преступного мира России, Асланом Усояном (Дед Хасан) и Тариэлом Ониани (Таро), Комина пригласили в Москву, чтобы тот разрешил спор между оппонентами. Старый вор вошел в курс дела и выслушал обе стороны — после чего дал краткий и лаконичный ответ.
«Я между ворами непонятки развожу, но здесь я воров не вижу, а судить коммерсантов — не воровское дело», — заявил Ушатый и отбыл за океан.
Вес Комина в криминальном мире столь велик, что он попросту находится вне всяких рейтингов и пользуется непререкаемым авторитетом. При этом он держится в тени, информации о нем крайне мало. К слову, Комин — единственный криминальный авторитет, который жил в США и имел влияние на воров в законе в России.
«Во времена Деда Хасана Ушатого как почетного гостя часто приглашали в Москву, как раз в январе, на его именины (свой день рождения Комин празднует 17 января — прим. «Ленты.ру»). Значит определенное влияние на воров в России он имел. Остальные «американские» воры вряд ли могут похвастаться тем же», — объясняет Виктория Гефтер.
Стоит отметить: стереотип о том, что весь российский криминал вращается вокруг района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, применим скорее к еврейской мафии — вероятно, в силу национальности к ней можно отнести и Борю Ушатого. Другие представители преступного мира России в Штатах не концентрируются в каком-то отдельно взятом месте. Исключение — армянская мафия, облюбовавшая места вокруг Калифорнии.
Развернулись по полной
Впрочем, если Боря Ушатый — это скорее живой «символ» воровских традиций, то в США есть и такие криминальные авторитеты, которые не сидят в тени и заставляют местную прессу снова и снова писать шокирующие статьи об особо опасной русской мафии.
«Из воров в законе в настоящее время за океаном, насколько я знаю, находятся Ражден Шулая (Ражден Питерский) и Армен Казарян (Пзо). На обоих в США есть дела — и оба развернулись в Штатах по полной, занимаясь всем, от рэкета и контрабанды до всевозможных афер», — рассказывает собеседница «Ленты.ру».
Авторитет из Санкт-Петербурга Ражден Шулая был коронован в мае 2013 года на «сходке» на Кипре приближенными лидера сухумского воровского клана Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). В июне того же года Раждена задержали в Литве в ходе широкомасштабной полицейской облавы, проводившейся на территории девяти стран Евросоюза (всего по итогам операции были задержаны 13 воров в законе). Впрочем, это не помешало ему перебраться за океан и создать в США полноценную организованную преступную группировку, члены которой, по версии американского следствия, причастны к заказным убийствам, грабежам, кражам, вымогательствам, мошенничеству, торговле наркотиками и оружием и другим тяжким преступлениям.
Как считают правоохранительные органы США, в ОПГ Раждена входили 33 участника. «Правая рука» Шулая, 37-летний Зураб Джанашвили (Зура) и большинство членов банды обитали в нью-йоркском районе Бруклин. Что до главаря, то он жил в местечке Эджуотер (Нью-Джерси). По версии обвинения, банда Шулая действовала на территории пяти штатов: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Флорида и Невада. Среди прочего, члены ОПГ организовали подпольную игру в покер на Брайтон-Бич и выбивали долги у проигравшихся картежников, взломали казино Атлантик-Сити и Филадельфии при помощи специальных устройств, прогнозирующих поведение игровых автоматов и занимались вымогательствами у бизнесменов.
Также на счету банды Шулая хищение транспортных грузов (в том числе 10 тысяч фунтов шоколадных конфет), открытие ночного клуба для распространения наркотиков, подкуп полицейских чиновников и использование поддельных документов, чеков и счетов. Входили в ОПГ и представительницы прекрасного пола, которые грабили мужчин при помощи усыпляющих препаратов.
8 июня 2017 года прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения участникам ОПГ Шулая; любопытно, что ровно 22 года до этого в Нью-Йорке был арестован король «русской мафии», вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик). Если вина Раждена Питерского будет доказана, ему в общей сложности будет грозить 60 лет тюрьмы: 20 — за вымогательство, 15 — за попытку взлома казино, столько же — за использование поддельных документов, и по пять лет — за перевозку и сбыт краденого и перевозку и сбыт контрабандных сигарет.
По стопам Остапа Бендера
В отличие от Раждена Шулая, который не стеснялся пускать в ход силу в своих американских делах, другой вор в законе, обосновавшийся в США, — Армен Казарян (Пзо) — делал ставку на хитроумные аферы. Родившийся в 1964 году в Ереване, Пзо получил известность как лидер крупной местной ОПГ. Его короновали в 1991 году в Ростове-на-Дону, а с 1996 года Казарян проживает в США. Как отмечает портал vesti.az, Пзо — сторонник клана Деда Хасана — был одним из организаторов многомиллионных хищений у программы Medicare (федеральной программы добровольного медицинского страхования для населения старше 65 лет) в федеральном масштабе.
Схема этой масштабной аферы работала так: злоумышленники различными способами похищали идентификационные данные врачей, работавших на Medicare, и ее застрахованных престарелых участников, а затем открывали фиктивные клиники. Редко для этого арендовались помещения — куда чаще все ограничивалось «служебными» почтовыми ящиками. После этого от имени подставных клиник с реальными врачами, данные которых были похищены, Medicare выставлялись счета. Федеральная программа перечисляла мошенникам деньги — и те немедленно выводили и «отмывали» средства при помощи сообщников.
По данным портала vesti.az, Пзо с двумя подельниками организовал мошенническую сеть из 118 фиктивных клиник в 25 штатах. Из-за действий аферистов программа Medicare потеряла около 163 миллионов долларов; еще около 50 миллионов долларов потеряла социальная здравоохранительная программа для людей с ограниченными финансовыми возможностями Medicaid. По некоторым данным, часть похищенных средств уходила прямиком в «общак» клана Деда Хасана.
Тем не менее, масштабную аферу со страховками в конечном итоге раскрыли агенты ФБР: ведомство предъявило обвинения в общей сложности 78 фигурантам дела. Казарян, которому по совокупности обвинений грозило пожизненное заключение, пошел на сделку с правосудием и признал лишь одно из обвинений — в рэкете. В результате в феврале 2013 года Пзо был приговорен федеральным судом Нью-Йоркского Южного округа к 37 месяцам ареста, штрафу в размере 60 тысяч долларов и к конфискации имущества, включая дом стоимостью 600 тысяч долларов в Калифорнии.
А поскольку срок ареста до суда Казаряну зачли, в сентябре того же года он уже вышел на свободу. Портал vesti.az отмечает, что столь благополучному для Пзо исходу немало поспособствовали некоторые представители армянской диаспоры в США. Кстати, вор в законе успешно избежал и экстрадиции в Армению: об этом ходили слухи, но позже выяснилось, что грин-карту Казарян получил как беженец из Азербайджана и в Армению выслан быть не может.
Прохладный прием
Между тем, несмотря на все эти примеры, российские воры в законе за рубежом в основном обитают в странах Европы. Перебраться в США, несмотря на всю привлекательность открывающихся там перспектив, им мешает строгое законодательство.
«Я не слышала, чтобы кто-то из воров настойчиво пытался перебраться в Штаты. Криминальные авторитеты из России зачастую и в Европе-то обитают на «птичьих правах», кочуя с места на место. Так сказать, «профессия» обязывает», — объясняет Виктория Гефтер.
Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ» // Вячеслав Иваньков (Япончик)
Конечно, в этой связи стоит вспомнить пример Вячеслава Иванькова, который сумел перебраться в США и прожить там некоторое время. Но у истории с переездом короля российского преступного мира за океан может быть весьма весомая подоплека.
«Есть мнение, что Япончик находился в США по заданию госбезопасности. А потом его вернули назад, как известного советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля, которого арестовали в Штатах и позже выдали СССР», — говорит редактор «Прайм Крайм».
Поэтому пример Иванькова скорее можно считать исключением из правил. А в целом российских воров в законе за океаном не ждут, и они, зная это, не спешат с попытками перебраться в США.