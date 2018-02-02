В Киеве убили военнослужащего

В Киеве убили военного

В одном из кафе Киева неизвестный убил 22-летнего военнослужащего. Об этом сообщает MIGnews.com.ua.

В киевской Нацполиции уточнили, что молодой человек оказался в заведении «в неслужебное время». По словам правоохранителей, между компанией военнослужащего и группой посетителей кафе произошел «словесный конфликт», который перерос драку.

В результате молодой человек получил ножевое ранение в шею, рана стала для него смертельной. Нападавший и его друзья скрылись с места преступления на автомобилях.

Сейчас полицейские пытаются установить личность нападавшего и других участников конфликта. Возбуждено дело по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины.