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Перестрелка с полицией в Петербурге попала на видео
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Перестрелка грабителей и полиции в Петербурге попала на видео 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла перестрелка между полицейскими и грабителями, которые пытались скрыться на с места преступления.
Двое налетчиков в среду вечером ограбили магазин, после чего попытались уехать с места преступления на автомобиле, сообщает Piter.tv. На перекрестке Ириновского и Индустриального проспектов злоумышленники проехали на красный свет светофора, из-за чего столкнулись со встречным автомобилем.
Грабителей преследовала полиция, и после столкновения между преступниками и правоохранителями началась перестрелка. Один из полицейских был ранен.
По словам очевидцев, сейчас перекресток регулируют несколько сотрудников ДПС, на месте работают две скорые, движение транспорта сильно затруднено.
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