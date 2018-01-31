Перестрелка с полицией в Петербурге попала на видео

Перестрелка грабителей и полиции в Петербурге попала на видео

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла перестрелка между полицейскими и грабителями, которые пытались скрыться на с места преступления.

Двое налетчиков в среду вечером ограбили магазин, после чего попытались уехать с места преступления на автомобиле, сообщает Piter.tv. На перекрестке Ириновского и Индустриального проспектов злоумышленники проехали на красный свет светофора, из-за чего столкнулись со встречным автомобилем.

Грабителей преследовала полиция, и после столкновения между преступниками и правоохранителями началась перестрелка. Один из полицейских был ранен.