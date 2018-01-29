В снегах Камчатки потеряли банки с миллионами рублей

Единственная сотрудница отделения «Сбербанка» села Манилы Камчатского края украла 6,7 миллиона рублей и спрятала похищенные деньги в стеклянных литровых банках, зарыв их по всей территории поселения. О раскрытии аферы сообщает краевое управление МВД России

Полицейские установили, что 31-летняя работница банка на протяжении нескольких лет брала и тратила по своему усмотрению наличные. «Понимая, что может быть уличена в совершении преступления, она имитировала кражу денег, утверждая, что ключи от помещения и сейфа у нее были похищены во время новогодних праздников. Наличные злоумышленница, уже давшая явку с повинной, упаковала в стеклянные литровые банки и закопала в снегу на территории поселка», — говорится в сообщении.

«Слава богу, что преступление раскрыто, а то ведь под подозрением, можно сказать, был каждый житель маленького села», — заявил агентству один из чиновников местной администрации. В ее отношении сотрудницы возбуждено уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). По данным «Камчатки-Информ», полицейские смогли вернуть из тайников всего 4,5 миллиона рублей. Где остальные украденные средства, издание не уточняет.

Из-за произошедшего жители Манил не могли воспользоваться услугами банка с начала года. При этом в Дальневосточном отделении «Сбербанка» изданию сообщили, что ущерб клиентам банка нанесен не был.

Отмечается, что село Манилы находится на севере Камчатки в 1340 километрах от Петропавловска-Камчатского, и наземного транспортного сообщения с поселком нет. В населенном пункте проживают около 770 человек.