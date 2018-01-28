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Жестоко избитая отчимом девочка впала в кому
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Жестоко избитая отчимом девочка впала в кому 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
25-летний житель поселка Борисоглебский Ярославской области задержан по подозрению в жестоком избиении двухлетней дочери своей сожительницы, ребенок впал в кому, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
В сообщении говорится, что в субботу вечером в Борисоглебскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии была доставлена девочка с множественными ушибами головы, тела, конечностей. «Ребенок был экстренно транспортирован в одну из больниц города Ярославля. Девочка впала в кому», — отмечает СУСК РФ по региону.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). По подозрению в совершении преступления задержан безработный 25-летний сожитель матери ребенка. Мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.
По данным следствия, семья считалась неблагополучной. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатности», — говорится в сообщении.
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