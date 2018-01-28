При стрельбе на автомойке в США погибли пять человек

Пять человек были убиты в результате стрельбы на автомойке в Пенсильвании утром в воскресенье, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции еще один человек ранен. Трагедии произошла в городе Мелкрофт в 80 километрах от Питтсубрга в 03.00 по местному времени (11.00 мск).

Пока неизвестно, что произошло со стрелявшим — полиция не сообщила, был ли он убит или разыскивается.