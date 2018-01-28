При стрельбе на автомойке в США погибли пять человек 

Пять человек были убиты в результате стрельбы на автомойке в Пенсильвании утром в воскресенье, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.
BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h— Gigi (@wpxigigi) 28 января 2018 г.
По данным полиции еще один человек ранен. Трагедии произошла в городе Мелкрофт в 80 километрах от Питтсубрга в 03.00 по местному времени (11.00 мск).
Пока неизвестно, что произошло со стрелявшим — полиция не сообщила, был ли он убит или разыскивается.