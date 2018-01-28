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Грабивший геев курсант отчислен из университета МВД
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Курсант МВД отчислен из университета по подозрению в разбое в Московской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя отчислен из образовательного учреждения по подозрению в разбое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что курсант университета МВД задержан по подозрению в серии грабежей и разбоев в Подмосковье. Якобы молодой человек знакомился в интернете с мужчинами нетрадиционной ориентации, а при встрече учинял разбой и забирал у них все ценные вещи.
"По результатам проведенной служебной проверки курсант отчислен из образовательного учреждения, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом", — сообщили в МВД, добавив, что курсант 3 курса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя по подозрению в разбое был доставлен в полицию 25 января.
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