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Инженер секретного КБ в Петербурге найден мертвым
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В Петербурге нашли мертвым инженера секретного КБ, сообщил источник 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Инженер морского конструкторского бюро "Малахит" в Санкт-Петербурге найден мертвым в своей квартире, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что об исчезновении 30-летнего мужчины в полицию заявили его коллеги. Источник сообщал РИА Новости, что полицейские в среду днем направились вскрывать квартиру в Петергофе, где проживал инженер.
"Пропавший мужчина был найден повешенным в своей квартире", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, погибший — инженер первой категории секретного морского бюро машиностроения "Малахит", которое является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок. Мужчина во вторник должен был выйти из отпуска на работу.
Как ранее сообщалось, "в полицию поступило заявление о невыходе на связь 30-летнего гражданина, по данному факту проводится проверка". РИА Новости пока не удалось получить официального подтверждения гибели инженера в ГУМВД и в городском управлении СК.
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