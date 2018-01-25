Инженер секретного КБ в Петербурге найден мертвым

В Петербурге нашли мертвым инженера секретного КБ, сообщил источник

Ранее стало известно, что об исчезновении 30-летнего мужчины в полицию заявили его коллеги. Источник сообщал РИА Новости, что полицейские в среду днем направились вскрывать квартиру в Петергофе, где проживал инженер.

"Пропавший мужчина был найден повешенным в своей квартире", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, погибший — инженер первой категории секретного морского бюро машиностроения "Малахит" , которое является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок. Мужчина во вторник должен был выйти из отпуска на работу.