В Москве поймали мужчину после 17 лет розыска

В Москве задержали мужчину, находившегося в розыске почти 18 лет

Полицейские в Москве задержали мужчину, более 17 лет находившегося в федеральном розыске за разбойное нападение на трассе во Мценском районе Орловской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Местонахождение злоумышленника, совершившего разбойное нападение на участке федеральной трассы "М2–Крым" во Мценском районе Орловской области и длительное время скрывавшегося от следствия, сотрудники МО МВД России "Мценский" установили совместно с коллегами из Московского уголовного розыска… Задержать злоумышленника удалось в Москве", — сказала она.

Как отметила Волк, в декабре 2000 года подозреваемый остановил на трассе автомобиль марки "ЗИЛ", ранил из пистолета водителя и пассажира и похитил у них 400 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено дело по части третьей статьи 162 УК РФ "разбой". Следователи установили, что к нападению причастен мужчина 1965 года рождения. Подозреваемый скрылся от следствия и с 2000-го года находился в федеральном розыске.

Волк сообщила, что в настоящее время мужчина доставлен в город Мценск Орловской области и заключен под стражу.