В Тюмени за невыплату зарплат работникам осужден гендиректор стройфирмы

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ («полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

«Суд назначил гендиректору штраф в размере 200 тысяч рублей в доход государства… в целях защиты трудовых прав работников прокуратурой округа в суд были направления заявления о взыскании невыплаченной заработной платы, которые были удовлетворены судом. Судебные акты находятся на исполнении в службе судебных приставов», — отмечают в пресс-службе ведомства.