В Тюмени за невыплату зарплат работникам осужден гендиректор стройфирмы 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ («полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).
«Суд назначил гендиректору штраф в размере 200 тысяч рублей в доход государства… в целях защиты трудовых прав работников прокуратурой округа в суд были направления заявления о взыскании невыплаченной заработной платы, которые были удовлетворены судом. Судебные акты находятся на исполнении в службе судебных приставов», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Как ранее писал «ФедералПресс», с июля 2016 года по июнь 2017 года, будучи генеральным директором общества, обвиняемый не выплачивал заработную плату работникам, имея реальную возможность для погашения задолженности. Общая сумма долга по зарплате перед 26 сотрудниками составила более одного миллиона рублей.