Умерла жестоко избитая отчимом трехлетняя девочка

Маленькая девочка из Балашихи, которая была избита пьяным отчимом, скончалась.

15 января малышку госпитализировали в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой живота и ушибом грудной клетки. Там трехлетний ребенок впал в кому 2-й степени

Сожитель матери в момент избиения находился в состоянии наркотического опьянения. Его арестовали и предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ. Матери также предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности", сообщила детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова, передает ТАСС.