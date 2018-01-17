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Дело о неуплате налогов более чем на 43 млн рублей завели в Ростове-на-Дону
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Дело о неуплате налогов более чем на 43 млн рублей завели в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 17 января 2018
Фото: АиФ Ростов
Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 43 млн рублей возбуждено в Ростове-на-Дону.
Как сообщает региональное следственное управление СКР, дело по п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) завели на главу компании, занимающейся оптовой торговлей стройматериалами
По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты НДС за первый квартал 2017 года, внеся ложные сведения в налоговую декларацию.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
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