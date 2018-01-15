Раскрыта соблазнявшая стариков «черная вдова»

Раскрыта соблазнявшая и убивавшая стариков «черная вдова» из Франции

Француженке, названной «Черной вдовой Ривьеры», грозит пожизненное заключение за то, что она, предположительно, соблазняла и убивала богатых пожилых мужчин. Об этом сообщает Yahoo News.

Патриция Дагорн уже отбывает пятилетний срок за мошенничество и грабеж 87-летнего старика в 2012 году. Тогда пострадавший согласился жить со злоумышленницей в обмен на интим. Вскоре после этого мужчину убили.

За год до этого полиция уже подозревала Дегорн в убийстве 60-летнего мужчины, с которым она проживала в отеле в Ницце. Тогда ей не предъявили обвинения. Однако расследование возобновилось на следующий год, когда полицейские нашли у нее несколько пузырьков с «валиумом» (торговое название лекарства — диазепам) и личные документы около двенадцати разных мужчин, в том числе удостоверения личности, информацию о банковских счетах и медицинские страховки.

В ходе следствия ее также заподозрили в причастности к убийству 85-летнего пенсионера в Каннах в 2011 году. Незадолго до его смерти, Дагорн обналичила выписанный им чек на 21 тысячу евро.

Адвокат женщины описывает свою клиентку как «ранимого» человека. Он сообщил, что Дегорн в детстве отдали в приемную семью, и она «чувствует себя комфортно, находясь в обществе пожилых людей».

Полиция подозревает, что с 2011 года Дегорн встречалась как минимум с 20 пожилыми мужчинами, прибывавшими во Французскую Ривьеру. Жертв она находила через брачные агентства. Она просила у них деньги, просила вписать ее в завещание или крала их документы.

В 2013 младший сын «черной вдовы», по имени Гиллем рассказал местной газете Nice-Matin, что не удивлен обвинениям в адрес матери: «Она всегда была одержима быстрыми и легкими деньгами».