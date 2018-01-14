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Мужчина убил мать из-за сломанных наушников
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Мужчина убил мать из-за сломанных наушников 

Рамблер 6 часов назад
Фото: © Fotolia / Viktor Gmyria

28-летний мужчина был арестован в Северной Калифорнии по подозрению в убийстве матери, которое произошло после его неудачи в компьютерной игре.

Мэтью Николсон из города Церес, расположенного примерно в 150 км к востоку от Сан-Франциско, был арестован в четверг вечером по подозрению в убийстве, сообщает Fox News. Согласно полицейскому отчету, 68-летняя мать мужчины Лидия Николсон зашла к сыну в комнату после того, как расстроившись, играя в компьютерные игры, он начал громко выражать свои эмоции. Между ними возникла перепалка, в ходе которой геймер сломал наушники и обвинил в этом мать.

Затем он схватил пистолет, дважды выстрелил в стену, затем — в мать, в какой-то момент его 81-летний отец смог отнять оружие.

Приехавшая по вызову полиция нашла Лидию Николсон с раной головы. Ее госпитализировали, в больнице она умерла.

Мэтью Николсон скрылся из дома, но был задержан и сейчас находится в тюрьме.

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