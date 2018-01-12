Мама порезалась и спит: спецназовец перерезал горло жене от уха до уха

Пятьдесят ножевых ранений — так закончилась для молодой женщины устроенная мужем сцена ревности. Убив жену, боец СОБРА ушел, оставив дома семилетнего сына.

Жестокое убийство потрясло деревню Голубое Солнечногорского района. Полицию вызвал мужчина: "Приезжайте. Я убил свою жену", — сказал он по телефону. Прибывшие на место преступления оперативники обнаружили лежащее в кровати окровавленное тело женщины. Это была 28-летняя мастер шугаринга Елена Верба. Эксперты насчитали 48 ножевых ранений.

Задержан муж убитой — боец подмосковного СОБРа Сергей Гусятников. Сообщается, что причиной жестокого поступка Сергея стала ревность. Еще летом 2017 года он заподозрил жену в связи с ее крестником, который вернулся из армии. Тогда мужчина отвез Елену в лес, где собирался убить. Женщине удалось спастись, она обратилась в полицию, но ее убедили не давать ход делу.

Через некоторое время сын Алеша сообщил матери, что отец якобы настраивает его против нее. Говорит, что "мама плохая, она скоро нас бросит". Елена готовила документы на развод — однако Сергей просил передумать, грозил, что не отдаст ей ребенка, передает телеканал "360".

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Утром 5 января сын не смог разбудить маму. Она была вся в крови — но ребенок не понял, что женщина мертва. Около двух часов мальчик звонил на сотовый отца. Когда тот, наконец, взял трубку, сказал: "Папа, мама порезалась и спит. Приезжай, пожалуйста".

Отец приехал, вызвал полицию и признался в убийстве. Он арестован, возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса. Полицейские передали ребенка и ключи от квартиры родителям убийцы.